رئيس جامعة عين شمس يفتتح مهرجان الأسر الطلابية

افتتح صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

شهد زين العابدين تحية العلم وأعطى إشارة البدء إذاناً بإنطلاق فاعليات المهرجان بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.





وطاف طابور حملة أعلام الكليات وعشائر جوالة الجامعة الحرم الرئيسى للجامعة مع عزف الطبول.

وخلال كلمته حث رئيس جامعة عين شمس الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وفعاليات المهرجان والاستمتاع والمنافسة مع التحلى بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة مؤكدا على دعم الجامعة الكامل لكافة الانشطة الطلابية والتي تخلق روحا من التعاون والمنافسه في نفس الوقت مما به بالغ الأثر على تكوين شخصية الطالب الجامعي.

يتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وتقام المنافسات الرياضية فى كرة القدم والكرة الخماسية ومصارعة الذراعين والسلة واليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج والجري والبلياردو بمختلف ملاعب كليات الجامعة و فى النشاط الفنى تقام المنافسات فى الغناء والاسكتشات الفنية والفنون التشكيلية و فى النشاط الثقافي تقام المنافسات فى حفظ القرآن الكريم و كأس المعرفة وإلقاء الشعر.

وتستمر فاعليات المهرجان على مدار خمسة أيام متتالية وذلك تحت الإشراف الاداري ا. ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و أ. مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية وبمشاركة لجنه الجوالة بطابور العرض ، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس.