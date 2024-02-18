عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مهرجان الأسر الطلابية

صدى البلد

افتتح صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

شهد زين العابدين تحية العلم وأعطى إشارة البدء إذاناً بإنطلاق  فاعليات المهرجان بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.
 

txt

لأول مرة.. تدريب ميداني لطلاب كلية علوم الأرض جامعة بني سويف بمنجم السكري|صور

txt

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة في المجالات البحثية

txt

اعتماد نتيجة مسابقة مسرحة المناهج للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمطروح

txt

غدا.. طب القاهرة تنظم اليوم التعريفي بمشروع «الجينوم المصري»

txt

مصر تحتضن حفل ختام الأسبوع العربي للبرمجة بمشاركة 14 دولة

txt

أخبار التعليم| بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور … مدير تعليم مطروح: إزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار بالمدارس قبل استئناف الدراسة غدا

txt

بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور

txt

كلية "العلاج الطبيعى" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمرا دوليا للعلاج اليدوى

txt

إطلاق قوافل تنموية.. نتائج اجتماع تحالف جامعات «القاهرة الكبرى» الثالث بضيافة عين شمس

txt

كلية الإعلام تحتفل بخريجي دفعة الدكتور سعيد السيد 2022-2023


وطاف طابور حملة أعلام الكليات وعشائر جوالة الجامعة  الحرم الرئيسى للجامعة مع عزف الطبول.

وخلال كلمته حث رئيس جامعة عين شمس الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وفعاليات المهرجان والاستمتاع والمنافسة مع التحلى بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة مؤكدا على دعم الجامعة الكامل لكافة الانشطة الطلابية والتي تخلق روحا من التعاون والمنافسه في نفس الوقت مما به بالغ الأثر على تكوين شخصية الطالب الجامعي.

 يتضمن المهرجان العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وتقام المنافسات الرياضية فى كرة القدم والكرة الخماسية ومصارعة الذراعين والسلة واليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج والجري والبلياردو  بمختلف ملاعب كليات الجامعة  و فى النشاط الفنى تقام المنافسات فى الغناء والاسكتشات الفنية والفنون التشكيلية و فى النشاط الثقافي تقام المنافسات فى حفظ القرآن الكريم و كأس المعرفة وإلقاء الشعر.

  وتستمر فاعليات المهرجان على مدار خمسة أيام متتالية وذلك تحت الإشراف الاداري ا. ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب  وإشراف تنفيذي ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و أ. مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية وبمشاركة لجنه الجوالة بطابور العرض ، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة،  الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ