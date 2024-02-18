أطباء القاهرة: مصر لم تدخر جهداً لإيصال المساعدات لغزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

شدد مجلس نقابة أطباء القاهرة على رفض جموع الأطباء تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي غزة إلى شمال سيناء، معربا عن دعمه الكامل لما تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إجراءات لاحباط المخطط الإسرائيلي لاقتحام رفح وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا في إيصال المساعدات إلى أشقائنا في غزة.

وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إن التطورات الأخيرة بشأن إصرار جيش الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، تدعو للقلق إزاء تدهور أوضاع النازحين والإصرار على دفعهم تجاه الحدود المصرية لتصفية القضية الفلسطينية.

وناشدت نقيب أطباء القاهرة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة التدخل لحمياية الفلسطنيين المدنيين النازحين وتحسين أوضاعهم الإنسانية بدلا من تركهم فريسة في يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت غالب أن مصر لم تدخر جهداً لإيصال المساعدات الإنسانية والأدوية لسكان قطاع غزة، والمطالبة بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف هذا العدوان الاسرائيلى الغاشم.