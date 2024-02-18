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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل توبخ السفير البرازيلي بسبب تصريحات الرئيس لولا بشأن غزة

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطط لاستدعاء سفير البرازيل لتوبيخه في أعقاب التصريحات الانتقادية التي أدلى بها الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن تصرفات إسرائيل في غزة، حسبما ذكرت الجارديان.

وردا على تصريحات الرئيس لولا التي وصف فيها الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"، أدان الوزير الإسرائيلي كاتس التصريحات ووصفها بأنها "مخزية وخطيرة". وأكد كاتس على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قائلا: "لن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، حيث كان يحضر قمة الاتحاد الأفريقي، وصف الرئيس لولا الصراع في غزة بأنه ليس مجرد حرب بين الجنود، بل باعتباره مواجهة بين جيش مجهز تجهيزاً جيداً ومدنيين معرضين للخطر.

ويؤكد قرار كاتس باستدعاء السفير البرازيلي موقف إسرائيل في الدفاع عن عدوانها في غزة وسط انتقادات دولية. وتشير هذه الخطوة إلى مواجهة دبلوماسية بين إسرائيل والبرازيل حول وجهات النظر المختلفة.

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