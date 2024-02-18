دعاء للمتوفاة في ليلة النصف من شعبان، يعد الدعاء للمتوفاة أو المتوفي من الأمور المحببة في الشرع الشريف ، خاصة وأنه لا يصل للمتوفي سوى الدعاء والعمل الصالح الذي ينير قبره، والتصدق على روحه ، وهناك العديد من الأدعية التي تقال للمتوفية في ليلة النصف من شعبان أبسطها ما ورد في القرآن الكريم إنا لله وإنا إليه راجعون، والدعاء في ليلة النصف من شعبان أمر مستحب.

دعاء للمتوفاة في ليلة النصف من شعبان، اللَّهُمَّ افرش قبرها من فراش الجنة وأخرجها من ظلمات قبرها هذا إلى نور جنتك، وارزقها منزلاً مباركاً في جوار حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

-اللَّهُمَّ إني أتوسل بك إليك أن تعطيها من رحمتك ولا تحرمها وأن تزيدها ولا تنقصها وأن تعفو عنها وتغفر لها إنّك أنت العفوّ الرحيم.

اللَّهُمَّ إنك أنت القوي العزيز الغفور فاغفر لها كلَّ ذنبٍ وأنت القادر واعفُ عنها وأنت الكريم فأكرمها بالمكانة الحسنة واغسل خطاياها واجعل صفحتها بيضاء نقية وثقِّل ميزان حسناتها إنك على كل شيء قدير.

-اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْها، وَاعْفُ عنْها وَعَافِهِا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْها دَارًا خَيْرًا مِن دَارِها ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِا، وَقِهِا فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

اللَّهُمَّ اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقّها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لها إنك أنت الغفور الرحيم.

اللَّهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنها واجعلها ممن يسمعون كلام الملائكة في الجنة والذين يرزقون بالحياة الخالدة الهانئة إنك على كل شيء قدير.

اللَّهُمَّ لا إله إلّا أنت سبحانك أنتَ الغفور الرحيم، اغفر لها وارحمها ونقِّها من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدّنس، اللَّهُمَّ إن كانت مسيئةً تغاضى عن سيئاتها وإن كانت محسنةً زِد في حسناتها وثبّتها عند السؤال.

اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا اله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض تغمده برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، في جوار نبيّك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم .

يا ربُّ يا حنَّان يا منَّان هوّن عليها وحشة القبر وآنسها وعوّضها خيراً، ولا تفتنّا بعدها، واكتبها من عبادك الصالحين، نشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً صلى الله عليه وسلّم عبده ورسوله، وإنّا لله وإنّا إليه لراجعون).

اللَّهُمَّ أسألك بعظمتك وجلالتك أن تيمِّن كتابها وتيسِّر حسابها وتثقل ميزان حسناتها وتثبِّتها على الصراط المستقيم وترزقها بجنتك يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ ارحمها يوم السؤال يوم لا ينفعها جاه ولا مال، وثبتها عند السؤال واسقها من حوض نبيك سقاية لا تظمأ بعدها أبداً إنك على كلِّ شيءٍّ قدير.

دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان

دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان، يعتبر الدعاء للميت من أفضل الأمور التي تسعده وتجعل منزلته كبيرة عند الله عز وجل ويرتفع عمل المسلم بالدعاء في الأخرة وهي من الأمور التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة، والموت أصعب فراق ولا أحد يستطيع أن يتخطى هذا الألم إلّا بالصبر والاحتساب لله، والدعاء للميت ومواساة الأقارب .

دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور دعاء الجمعة للمتوفي اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ .

اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللهم فى هذه الأيام المباركة نسألك أن تعظّم همتنا في محبتك وقربك، وان تجعلنا للمتقين إماما، وان ترزقنا ودك الذي تنقهر لنا به الأكوان كلها، وان تصرف باطننا عن كل ما سواك.

-اللهم و املأ قلوبنا تعظيما لشعائرك وشهودك، تعظيما تنفتح لنا به خزائن عطائك وجودك: وأفِضْ علينا من أنوار قولك: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) ما نستأهل به نَيْل أنوار قولك: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) بفضلك وكرمك يا الله.

- اللهمَّ إني أسألُكَ بأفضلِ مسألتِكَ ، وبأحبِّ أسمائِكَ إليكَ وأكرمِها عليكَ ، وبما مننتَ علينا بسيدنا محمدٍ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا بِهِ مِنَ الضلالَةِ ، وأمرتنا بالصلاةِ عليهِ ، وجعلتَ صلاتنا عليهِ درجَةً وكفارَةً ولُطْفاً ومَنَّاً مِنْ إعطائِكَ ، فأدعوكَ تعظيماً لأمرِكَ ، واتباعاً لوصيَّتِكَ ، ومنتجزاً لموعودِكَ ، لما يجب لنَبِيِّنَا سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في أداءِ حَقِّهِ قِبَلَنا ، إذ آمنا بِهِ وصدقناهُ واتبعنا النورَ الذي أنْـزِلَ مَعَهُ ، وقُلْتَ وقولُكَ الحقُّ.

- إِنَّ اللهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبِيِّ يَأيُّها الذينَ ءامنوا صَلُّوا عليهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ، وأمَرْتَ العِبَادَ بالصلاةِ على نَبِيِّهِمْ ، فريضةً افترضتها وأمرتهم بها ، فنسألُكَ بِجلالِ وجهِكَ ونورِ عظمتِكَ ، وبما أوْجَبْتَ على نفسِكَ للمُحْسِنِينَ ، أن تُصَلِّيَ أنتَ ومَلائِكَتُكَ على سيدنا محمدٍ عبدِكَ ورسولِكَ ، ونَبِيِّكَ وصفِيِّكَ وخيرَتِكَ مِنْ خلقِكَ ، أفضلَ ما صليتَ على أحدٍ مِنْ خلقِكَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

دعاء للمتوفي في ليلة النصف من شعبان

-اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

-اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة".

-اللهمَّ انقله إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون".

-اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

-اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود. اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حسابٍ.

-اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام، اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنة من باب الريان.