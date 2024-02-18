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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يشدد على المتابعة اليومية للمدارس وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وكيل تعليم الاقصر
وكيل تعليم الاقصر

اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزاره التربيه والتعليم بالأقصر بمديري الإدارات التعليمية، بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وعلاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية.

 يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 وجه خالد خلال الاجتماع بضرورة متابعة المدارس بشكل يومي، وكذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وإعداد تقارير بالمدارس المشاركة وأعداد الطلاب المشتركه من خلالها، واختيار منسق لهذه المجموعات على مستوى كل إدارة تعليمية ومدرسة؛ للتعامل مع المنصة الخاصه بها.

 

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كما أصدر خالد توجيهاته لموجهي عموم المواد بمراجعة المذكرات والكتب على موقع الوزارة، وإرسال التقرير لمستشاري المواد خلال أسبوع من تاريخه، كما أوصى بنشر الرابط الإلكتروني الخاص بهذه المذكرات والكتب بين الطلاب وإعلام المدارس بها.

شدد خالد على متابعة مستوى القراءة والكتابة عند تلاميذ الصفوف الأولى، وحال تبين ضعف مستواهم بنسبة كبيرة وأعداد كثيرة داخل الفصل يحال المعلم للشئون القانونية، ويحرم من الحافز.

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