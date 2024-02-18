البحيرة .. ضبط 2.5 طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات للتأكد من جودة السلع و مطابقاتها للمواصفات.

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف هادى الجندى بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز ادكو وإيتاي البارود و كوم حمادة و أبو المطامير اسفرت عن ضبط ٢.٥ طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية واسماك ودواجن ولحوم مصنعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي ،كما تم تحرير ٢٤ محضر .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.