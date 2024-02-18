اليوم.. ميريت الحريري ضيفة "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري ، والتي تأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج "واحد من الناس" بعنوان (هذا أبي ) ونتحدث أبناء النجوم والنجمات، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

وتكشف خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن الفنان الراحل ومنها بدايته الفنية وعلاقته القوية بالزعيم عادل إمام، وعن إصابته بمرض سرطان العظام وإخفاء حقيقة مرضه عنه، وآخر لحظات في حياته وكان يقدم دور على خشبة المسرح وسقط مغشيا عليه، وعقب وفاته قامت بإهداء مقتنيات الوالد للمركز القومى للمسرح، وأكثر الأعمال القريبة من قلبها لوالدها ، وهل كانت هناك وصية للنجم الراحل قبل وفاته

كما تتحدث عن نفسها وعلاقتها بالفن وبدايتها وإصابتها بالمرض وقدرت تعالج المرض بالفن.

