حتى لا يسرقك الوقت.. خبراء التعليم يقدمون للطلاب روشتة المذاكرة السليمة في الترم الثاني

خبراء التعليم:

يجب تقديم الدعم النفسي لعودة الطلاب للدراسة بقوة وحماس فإنه

التغذية السليمة هي جزء مهم من نجاح الطالب في الدراسة

يجب تناول وجبات صحية وخفيفة بين فترات المذاكرة لتعزيز التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة

أنقضى أول أسبوع مع الفصل الدراسي الثاني حيث أنطلق يوم السبت 10 فبراير، أول ايام الدراسة في الجامعات للعام الجامعى الجديد 2023/ 2024، وذلك بعد أن انتهت إجازة نصف العام 2024 وفقا للجدول الزمنى للعام الدراسى والذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات حيث تبدأ الدراسة 30 سبتمبر الجارى.

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يحتاج طلاب المدارس إلى عدد من النصائح والدعم النفسي من أجل إكسابهم بعض المهارات مثل حل المشكلات والتكيف وتنظيم الوقت وطرق الدراسة الصحيحة والتقدم بالتحصيل العلمي حتي يكون الترم الثاني أكثر حماسا وقوة ونشاطا .

وحول هذا الأمر قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن لعودة الطلاب للدراسة بقوة وحماس فإنه يجب تقديم الدعم النفسي وأن هذا يعد من أهم الأفكار الإيجابية التي تمكن من طمأنينة الطلاب وجعلهم أقل هدوءًا وتشكل عامل هام في تحفيز وتشجيع الطالب لتجعله يكتسب ثقته بنفسه من جديد حتى وأن كان هناك عراقيل تم الوقوف عندها بالفصل الدراسي الأول وينمي طموحاته لتعديلها ويركز أكثر على أهدافه التي يسعى لتحقيقها خلال السنة الدراسية التي بها.

وأشار شحاتة، إلى أهمية كسر روتين التعود في المذاكرة لانه يشكل أمر هام جدًا وخاصة إذا كانت الطريقة التي يتبعها الطالب غير مجدية ولم تعطيه النتيجة التي كان يرغب بها، حيث أن كسر روتين الذي تعود عليه الطالب يرفع من معنوياته وحماسه للمذاكرة لأن التجديد في المذاكرة، يمنح الطالب النشاط والحيوية.

والفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى ضرورة عدم مقارنة أولياء الأمور أبنائهم بطلاب آخرين، فيما يخص أسلوبه في الدراسة، أو في النتيجة التي تحصل عليها، وذلك لأن لكل واحد منكم قدراته الخاصة المختلفة تماما عن غيره، موضحة أن هذه المقارنة تؤدي إلى الشعور بالفشل، ولكن من واجب الأهل النظر إلى القادم وتنظيم الوقت مع تحديد وقت لممارسة الأنشطة الترفيهية والحرص على الخلود إلى معرفة الأخطاء التي وقع بها في الفصل الدراسي الأول والوقوف عليها.

وفي إطار متصل أكد الدكتور هشام الحريري، أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، أن التغذية السليمة هي جزء مهم من نجاح الطالب في الدراسة، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز قدرات الدماغ وصحة الجسم بشكل عام للطلاب، موضحًا أنه يجب على الطلاب عدم التغاضي عن تناول وجبات الطعام والتأكد من تناول وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.

ونصح الدكتور هشام الحريري، بتناول وجبات صحية وخفيفة بين فترات المذاكرة لتعزيز التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة، بجانب تجنب تناول الوجبات الثقيلة التي تؤثر على النوم وتجعل الطالب يشعر بالتعب والإرهاق.

واشار أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، أن هناك علاقة قوية بين سوء التغذية والتحصيل الدراسي للطلاب، حيث إن تأثير النظام الغذائي على صحة الجسم والعقل للطالب ينعكس بشكل كبير على أدائهم التعليمي وقدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

بداية الترم الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، بداية من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات، لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني لتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعامالجامعى 2023/ 2024.

واستعدت الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني بتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

وانتهت الجامعات من تجهيز جداول الفصل الدراسي الثاني واعلانه للطلاب خلال مع بداية الاسبوع.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

- بدأ العام الجامعي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- استمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لمدة 14 أسبوعًا.

- انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.