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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المركزي للتعبئة والإحصاء: بيانات الجهاز تساعد الدولة في التخطيط واتخاذ القرارات

اللواء خيرت بركات،
اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز يعد المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية.

وأضاف خيرت بركات، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن البيانات تساعد أجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

وأوضح أن الجهاز يصدر أكثر من 220 إصدار بدوريات مختلفة، لافتا إلى ان بحث القوى العاملة الذي يعده الجهاز هو المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل وقياس مؤشرات سوق العمل.

واسترسل: تقرير بحث القوى العامة يساعد على تحديد مستوى التوظيف على مستوى المحافظات، ومن ثم قياس مستوى البطالة على مستوى الجمهورية.

الاحصاء المركزي للتعبئة والإحصاء تحقيق التنمية الشاملة سوق العمل اخبار التوك شو

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