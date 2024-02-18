المركزي للتعبئة والإحصاء: بيانات الجهاز تساعد الدولة في التخطيط واتخاذ القرارات

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز يعد المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية.

وأضاف خيرت بركات، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن البيانات تساعد أجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

وأوضح أن الجهاز يصدر أكثر من 220 إصدار بدوريات مختلفة، لافتا إلى ان بحث القوى العاملة الذي يعده الجهاز هو المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل وقياس مؤشرات سوق العمل.

واسترسل: تقرير بحث القوى العامة يساعد على تحديد مستوى التوظيف على مستوى المحافظات، ومن ثم قياس مستوى البطالة على مستوى الجمهورية.