الصليب الأحمر: الاحتلال أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة

قال الدكتور هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن قطاع غزة فقد نظام الرعاية الصحية بالكامل بعد خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، مشيرًا إلى أن ثامن مريض توفى بسبب نقص الأكسجين بالمستشفى.

وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا حذرنا من هذه النتيجة، والآن نرى مستشفى تلو الآخر تخرج عن الخدمة، مؤكدًا أن العملية العسكرية في رفح، ستكون "مذبحة" بمعنى الكلمة.

ونوّه متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه ينبغي على الاحتلال الإسرائيلي السماح بإمداد المستشفيات بجميع المستلزمات التي تمكنها من العمل.

وأشار “مهنا” إلى أن الاحتلال الإٍسرائيلي أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة في القطاع، مضيفًا أننا على اتصال مباشر على جميع الأطراف، من أجل حماية المستشفيات التي تعمل في القطاع.

وتابع أننا ننسق مع كل الجهات، لتوفير الدعم الطبي لكل النازحين، ولكن شح المواد الطبية يجعلنا نواجه كارثة إنسانية حقيقية، وعلى المجتمع الدولي التحرك.

ممرات آمنة للمرضى

وأردف أن على الاحتلال الإسرائيلي، توفير ممرات آمنة للمرضى والطواقم الطبية في حال تنفيذ أي عملية عسكرية في محيط أي مستشفى، ولكن إسرائيل لا تحترم ذلك.

وأكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر أننا ننسق مع الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الدعم اللازم، ولكن هذا نقطة في بحر الاحتياجات.