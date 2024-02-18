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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب: مصر تقود انتفاضة دولية لوقف محاولات إبادة الفلسطينيين

صدى البلد

ثمن النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الموقف المصرى بالمشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى غزة ،مشيرا إلى ان المشاركة المصرية  فرصة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال المذكرات القانونية الرسمية.

اضاف بدوى فى بيان له اليوم أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة وحسب، بل أصبحت قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول،  وهو ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة والتى استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة بشان القضية الفلسطينية والابادة الجماعية وجرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل كدولة احتلال لتضعها امام مسئولياتها أمام العالم أجمع ، حيث رفضت المذكرة المصرية بشكل قاطع سياسات التمييز العنضرى والاضطهاد التى يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى والتى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى والانسانى لحقوق الانسان.

مسئولية دولة الاحتلال عن جرائمها 


أشاد بدوى فى بيانه بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتى تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية بتأكيد مسئولية اسرائيل عن كافة الجرائم والافعال غير المشروعة دوليا والتى تم ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلطسينية المحتلة بما فى ذلك مدينة القدس فضلا عن تعويض الشعب الفلسطينى عن المآسى والأضرار التى لحقت بالمدنيين الأبرياء نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا .

ضرورة التحرك وقف معاناة الفلسطينيين 


كما طالبت المذكرة المصرية من دول العالم كافة عدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية التى تم اتخاذها منذ العدوان والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان فى مواجهة المدنيين الابرياء، كما طالبت بشكل واضح ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد بوقف سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الدولية مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على اراضيه بالقوة المسلحة.

موقف مصر الثابت تاريخيا 


أوضح بدوى فى بيانه اليوم ان الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ وسيظل داعما للأشقاء فى غزة رغم كل التحديات، مشيرا ان مصر نجحت باقتدار بفضل توافر الارادة السياسية فى التصدى لكافة المخططات برفض التهجير القسرى للفلسطينيين حيث أكدت أن تنفيذ هذا المخطط يعنى تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لن تقبله مصر حكومة وشعبا، وتم التحذير من مخاطر استمرار الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية 


يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات قد أعلنت أن  مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، موضحة أن مصر قدمت  مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

احمد بدوي النواب محكمة العدل غزة

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