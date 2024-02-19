سيد معوض: لا يوجد أزمة مطلقا بين الأهلي والزمالك والزيارة عنوان للود

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه يتمنى العودة للأجواء الطبيعية في كرة القدم بين الأهلي والزمالك، وتكون المنافسة داخل الملعب فقط، والعلاقات جيدة خارج المستطيل الأخضر، وكذلك في باقي الألعاب الآخرى، مشيرًا إلى أن الاحترام والعلاقات الطيبة لابد أن تسود بين جميع الأندية.

وقال معوض في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "العلاقات جيدة دائما بين المسئولين في الأندية، ولكن هناك البعض لا يريد إظهار ذلك، خوفًا من الجماهير، والزيارة التي سيقوم بها مجلس الأهلي إلى الزمالك هي عنوان الود والاحترام، والأهم أن يكون هناك علاقات طيبة مستمرة، ونتمنى أن تستمر العلاقة الطيبة بين القطبين".

وأضاف: "لا يوجد أزمة مطلقا بين الأهلي والزمالك، كل طرف من حقه يبحث عن المكسب داخل الملعب، مع استمرار العلاقات الجيدة بين الجميع وهذا طبيعي، المناوشات كانت موجودة بين الجماهير لكن مع وجود السوشيال ميديا زادات الأمور بشكل صعب، وكان الإعلام يساعد على ذلك، بل وبعض اللاعبين القدامي كانوا يرددون عبارات تساهم في إثارة الجماهير".

وأكمل: "جميع اللاعبين كانت تلعب تحت ضغط قديمًا، لكن حاليا هناك لاعبين عندما تواجه خصم جماهيري وتلعب أمام 5 ألاف مشجع وتشعر بالضغط، ونتمنى وجود الجماهير بكثافة أكبر خلال المباريات القادمة في الدوري المصري".

وتابع: "محمد شحاتة من أهم صفقات نادي الزمالك، وكان يقدم مستوى جيد مع الطلائع والمنتخب الأوليمبي ولديه امكانيات جيدة، وسوف يفيد الفريق في الفترة المقبلة، وعبدالله السعيد سيعطي قوة لوسط الملعب بكل تأكيد، خصوصًا أنه لا يجري كثيرًا ولا يلتحم بقوة، لكنه يتحرك بذكاء في الأماكن الخالية، وهو كواليتي مختلف عن باقي اللاعبين، ورغم تقدم السن لكنه يتعامل بمرونة وذكاء، وسوف يستفيد منه الجناحين ورأس الحربة".

وواصل: "لابد أن يلعب الزمالك بقوته كاملة في الدوري المصري من أجل استعادة فرصة المنافسة، ومواجهة الإسماعيلي لن تكون سهلة مطلقًا، ومباراة أبوسليم في ليبيا عادية جدًا، لكن الأهم للزمالك حاليا هو تحقيق الفوز لهم في ظل مستوى الاسماعيلي خلال المباراة الماضية، وايهاب جلال ضم بعض اللاعبين استفاد منهم في بعض المراكز، كما قام بتصعيد بعض اللاعبين الشباب وظهروا بشكل جيد رغم حاجتهم لبعض الخبرات، والفريق اختلف عن فترة قبل التوقف".

وزاد: "لو حقق الاسماعيلي نتيجة ايجابية امام الزمالك سوف تتغيير الأمور كثيرا، ومن أبرز اللاعبين نادر فرج لاعب الدراويش، فهو لاعب سريع وصغير السن ولو تم العمل معه بشكل تكتيكي مميز سوف ينضم لصفوف منتخب مصر، وأي لاعب صغير السن يمتلك الفرصة في وجود حسام حسن، وحاتم سكر من اللاعبين الجيدة والذين تعرضوا للظلم داخل الزمالك، واتمنى ان يقدم مستوى قوي مع الاسماعيلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "إيهاب جلال له طريقة لعب معينة، وفي المباراة السابقة كان يدافع بشكل جيد ودفع بـ محمد دسوقي في مركز المساك، ويجب عليه اختيار التوقيت المثالي للعب بالشكل الهجومي وفتح الملعب، لابد من عدم المغامرة في اللعب أمام المرمى، والتمرير الكثير أمام الحارس، لكن لو ظهر بنفس الحالة التي لعب بها امام سيراميكا سيرهق الزمالك بكل تأكيد.. ولكن الجهاز الجديد للزمالك لا يعلم الكثير ولو كان معتمد جمال مستمر كان سيبلغ المدرب البرتغالي ببعض الامور لتنفيذها .. واللقاء قريب من التعادل".

وأتم: "اتمنى أن يستفيد جميع الأندية من قرار عودة الجماهير المصرية، مثلما كنا نستفيد منه قبل 2010".