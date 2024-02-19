نصر سالم: التخطيط لحرب أكتوبر كان قائمًا على عودة سيناء تدريجيا

يجب أن يقوم مجموعة من الخبراء بتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بحرب أكتوبر

قال اللواء نصر سالم، أحد المشاركين في حرب أكتوبر ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن حرب أكتوبر كانت قائمة على التخطيط والتوجيه السياسي المسبق من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وأكد اللواء "نصر سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن التخطيط لحرب أكتوبر كان قائمًا على عودة سيناء بشكل تدريجي، خاصة أن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، عسكريا ًوماديًا، متواصل لا ينتهي على الإطلاق.



وأضاف في حديثه، أن العدو الصهيوني كان متفوقًا في الكم والكيف بالنسبة للأسلحة التي كانوا يستخدمونها، كما أن القوات الأمريكية جاءت في اليوم الرابع من الحرب من أجل مساعدة إسرائيل في حربها ضد مصر، لذا إمكانات الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر كانت تفوق الجيش المصري.



وتابع يجب أن يقوم مجموعة من الخبراء والعلماء بتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بحرب أكتوبر المجيدة، وذلك لأن الأجيال الحديثة من حقها أن تعرف تاريخ هذه الحرب التي دفع الجنود المصريون أرواحهم بها من أجل نصرة الوطن.