نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك بحكم أجنبي أو مصري؟ اتحاد الكرة يحسم الجدل

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري قد أتم جميع الاتفاقيات المتعلقة بفسخ عقد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، البرتغالي روي فيتوريا، مشيراً إلى أن عقد الاتفاق تم توقيعه.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أضاف الكومي: "تم التوصل إلى اتفاق بين فيتوريا ووليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني لفسخ العقد وتحديد الشرط الجزائي وآلية سداده في الفترة المقبلة".

وأوضح الكومي: "فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، ما زال في منصبه دون أي نية لإقالته أو رحيله، حيث يؤدي دوره بشكل ممتاز حتى الآن، وقد ظهر الحكام بأداء جيد خلال كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يكون الحكم في نهائي كأس مصر مصرياً".