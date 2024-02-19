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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير البترول: القطاع اتخذ نهج تخفيف العبء على المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة

طارق الملا، وزير
طارق الملا، وزير البترول

قال طارق الملا، وزير البترول، خلال كلمته اليوم بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس السيسي، إنه إنطلاقا من توجهات الدولة المصرية واهتمامها بالشراكة الإفريقية المتعلقة بتغير المناخ ، يفرز المؤتمر فعالية جديدة لمناقشة التحديات التي تواجهها القارة.

وأضاف أنه تستعد الدولة المصرية لمواصلة ما حققته من إنجازات على مختلف الأصعدة وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري، موضحا أن قطاع البترول أنتهج نهج الدولة واضعا المساهمة فى تخفيف العبء على المواطن المصري سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، حيث تبني القطاع منذ عام 2021 إستراتيجية جديدة تهدف لتحقيق الإستدامة.

وتابع: “ لقد عاهدنا مؤتمر إيجبس كمنصة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي العالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر فى ثوبه الجديد.. وسعينا إلى إعداد جيل قادر على هذا التحول لتأهيل وتطوير العنصر البشري من خلال برامج لتطوير القدرات منها البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر”.

 

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