طلاب حلوان يتألقون في عروض الفنون الشعبية بمهرجان إبداع12 وإشادة لجنة التحكيم

أشادت لجنة التحكيم بتألق طلاب جامعة حلوان في عروضهم في مجال الفنون الشعبية بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر 2024 على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية.

حيث قدم طلاب جامعة حلوان تابلوهات (سهرة في حي السيدة - البمبوطية - شباب الجامعات)، وشارك طلاب الجامعة برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الموهوبين والمبتكرين.

هذا وشارك الطلاب تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة محمد جاد.

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