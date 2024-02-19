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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضمان انتظام الترم الثاني في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم، لضبط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 .

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة دعم القرائية في المدارس للصفوف الأولي، ومتابعة ظاهرة التسرب التعليمي وإعطاء أولوية واهتمام للتعليم المجتمعي.

كما أكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية «حياة كريمة، مبادرة التعليم حياة مع فودافون ، مبادرة أنت الحياة ، والاهتمام بكافة الأنشطة و المسابقات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإلتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳،الخاص بلائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتأكيد علي الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (١٦٣) لسنة ۲۰۲۳، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام / الفني). 

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة متابعة إجراءات اختيار مبادرة (۱۰۰۰) معلم من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس، ومتابعة تسليم العمل للمعلمين الجدد المسابقة (۳۰) ألف معلم، وكذا تسليم ٥٤ معلم 5% وإعفائهم من شرط الشهادة المؤمنة، وتفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية ، ومتابعة تسليم التابلت الطلاب الصفين الأول الثانوي العام بالمديرية.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات والإدارات التعليمية بإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني .

كما شددت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة  عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسي، وذلك لانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس ومتابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات، وتنفيذ اليوم الرياضي والثقافي وفترات المشاهدة.


وطالبت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم ، بمتابعة إلتزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 المنظم المجموعات الدعم المدرسية للطالب والتأكيد على تسجيل الغياب أول بأول لجميع المراحل، وكذا الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك حفاظاً على انضباط الطلاب، مع التأكد من وصول الكتب المدرسية لكافة الطلاب بالمدارس لكافة المراحل التعليمية.


وأوضحت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتى في إطار السعى نحو  الوصول لأعلى معدلات تحسين الأداء، وتعظيما للجهود المبذولة للحفاظ علي حسن سير العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط المدرسي، والذي سيتم من خلاله تقييم أداء القيادات بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس .

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