وكيل أفريقية النواب: مصر تحشد العالم لإنهاء حرب الإبادة من الاحتلال ضد الفلسطينيين

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مذكرة مصر ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من خلال مرافعة يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة وبحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية بمثابة حشد مصرى كبير للمجتمع الدولى لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه سيتم طرح كل ما يتعلق بتبعات القضية الفلسطينية وما تتناوله الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية امام هذا التجمع الدولى الكبير.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه التحركات المصرية على الساحة الدولية هو دليل قاطع على استمرار الدور الرائد والمحورى الذى انتهجته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأشقاء الفلسطينيين وكشف حرب الإبادة الجماعية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي ، مؤكداً أن العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الدولة المصرية منذ بداء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، وحتي هذه اللحظة وهي تتخذ خطوات داعمة ومسانده للاشقاء من خلال عدة محاور منها السياسي والدبلوماسي والإنساني.

وأكد الدكتور محمد سليم أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال تحركاته واتصالاته مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية علي إنهاء الأزمة والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة موضحاً أن مذكرة المرافعة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية تهدف لملاحقة الاحتلال الإسرائيلى في جرائم الابادة والقتل الجماعي التي يرتكبها في حق أشقائنا في غزة والتي ارتفعت إلى 28.859 والمصابين إلى 68.667 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم أطفال ونساء ومصابين، إلى جانب فرض الحصار وقطع كل طرق الامتداد ومنع الماء والدواء والكهرباء والعلاج وفرض العراقيل لعدم اداخال المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمها الدول الشقيقة لشعب فلسطين الشقيق.