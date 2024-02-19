غرامة كهربا والصفقات التبادلية.. حسم ملفات هامة خلال زيارة الخطيب للزمالك

يجري مجلس إدارة النادي الأهلي محادثات مع مجلس إدارة الزمالك خلال زيارة الأهلي لمقر الزمالك في ميت عقبة، لمناقشة عدة مسائل بين الناديين.

ونرصد لكم أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها بين الفريقين خلال الزيارة التاريخية المقررة اليوم لمجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب ومجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب.

أحد الملفات الرئيسية التي سيتم بحثها خلال هذه الزيارة هو ملف الصفقات، حيث يهدف الفريقان إلى بحث عدم المزايدة على شراء اللاعبين المحليين بين الفريقين والتنسيق بين المجلسين، والتنسيق ايضا بشأن صفقات تبادلية في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة ملف غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حيث يسعى الفريقان إلى إيجاد حل لهذه الأزمة وتسوية الموقف، خاصة أن الزمالك يرغب في تحصيل الغرامة بسبب الضغوط المالية التي يواجهها.

ومن المقرر أيضًا تكريم العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافته المنية مؤخرًا، وذلك نظرًا للعلاقة القوية التي جمعته بالناديين، وتأجيل الزيارة السابقة بسبب تدهور حالته الصحية.

وتشهد الزيارة أيضا طرح إقامة مباريات ومنافسات ودية بين الناديين خلال الفترة المقبلة .

