ميداليات ذهبية لا حصر لها.. فاطمة أسرع عداءة داون في مصر

“لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس”، بطلة صغيرة بحلم كبير، حققت نجاحات وخطوات ثابتة منذ طفولتها لحصد البطولات ، اتخذت طريقها في عالم الرياضة من خلال ألعاب القوى بآمال تسعى نحو نجاحا وتفوقا، وبموهبة متفردة وعزيمة لا تعرف المستحيل استطاعت أن تحفر اسمها بحروف من نور فى سجلات التاريخ وتتوج بالمراكز الأولى فى البطولات المحلية والعالمية وتصبح أسرع عداءة "داون" فى مصر بعد تربعها على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا



الطفلة المعجزة".. هكذا لقبت البطلة العالمية فاطمة الزهراء فاروق الطالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة التربية الفكرية بالدقى، إذا استطاعت بعزيمتها وإرادتها أن تحترف ألعاب القوى منذ الطفولة وتتفوق فى جميع البطولات المحلية التى شاركت بها وتحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، بحصولها على 35 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين على مستوى الجمهورية، وميداليتين ذهبيتين على مستوى العالم.



انا بطلة و أسرع عداءة.. و بحب مصر هكذا عرفت فاطمة الزهراء محمد لصدي البلد نفسها صاحبة الـ18 سنة نفسها ، بملامحها البريئة و ابتسامتها الجميلة فخرا وفرحا بتتويجها بميداليتين ذهبيتين فى العدو لمسافات طويلة ورفع علم مصر عاليا على الأراضي الفرنسية، وتكريمها من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

قالت نجلاء أحمد والدة فاطمة الزهراء لصدى البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن قصة نجاح ابنتها وبدايتها مع ألعاب القوى: ابنتي طفلة معجزة نجحت في تحقيق إنجاز كبير.



صعب التحقيق ، فهي أول بنت مصرية يسجل باسمها أرقام رياضية دولية فى موسوعة جينيس لكسرها الأرقام الدولية بجدارة، وذلك بعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين فى بطولة العدو 1500 متر و800 متر، متخطية 79 دولة مشاركة على مستوى العالم فى البطولة البارالمبية التى أقيمت بفرنسا مؤخرا، قائلة: "مفيش حد على مستوى العالم قدر يحقق الأرقام دى غير فاطمة".



"أدركت منذ طفولة "فاطمة" أنها تملك مواهب وقدرات كامنة وليس علينا سوى دعمها وتحفيزها ومنحها الفرصة لاكتشافها، بدأ اهتمامنا بها منذ أن كانت فى الثامنة من عمرها وأجرينا لها العديد من الاختبارات بالعديد من الرياضات كالسباحة وكرة السلة وألعاب القوى وغيرها، لاكتشاف مواهبها وهواياتها الرياضية وتنميتها، إلا أن مدربها الدكتور كريم المصرى اكتشف منذ اللحظة الأولى لخوضها الاختبارات امتلاكها لموهبة مميزة وفريدة فى ألعاب القوى وتحديدا العدو لمسافات طويلة، مؤكدا لها أنها فى يوما ما ستصبح بطلة.

و تابعت في حدثتها لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي منذ طفولة " فاطمة " أنها تملك مواهب و قدرات كامنة و ليس علينا سوي دعمها ، بدأ أهتمامنا بها منذ كانت لديها الثامنة سنوات و أنها قامت لها بالكثير من الاختبارات من الرياضات مثل السباحة ألعاب الفيديو ، كرة السلة و غيرها لاكتشاف مواهبها و هواياتها الرياضية و تنميتها إلا أن مدربها الدكتور كريم المصري اكتشف منذ اللخظةو الوهلة الأولي

امتلاكها لموهبة مميزة وفريدة فى ألعاب القوى وتحديدا العدو لمسافات طويلة، مؤكدا لها أنها فى يوما ما ستصبح بطلة.



وأضافت أنه مع مرور الوقت تطورت مهارات "فاطمة" وزادت سرعتها فى الجرى وبدأت تشارك فى البطولات، مشيرة أن أول بطولة جمهورية تشارك فيها كانت فى أول موسم تبدأ فيه ممارسة ألعاب القوى، وحصدت خلالها على ميدالية فضية وأخرى ذهبية، ومن بعدها توالت نجاحاتها الرياضية موسم تلو الآخر، بحفاظها على المركز الأول وحصدها للميداليات الذهبية، متوجة اسمها بطلة على مسوى الجمهورية فى جميع المسابقات التى شاركت فيها، مشيرة أنها حصدت طوال مسيرتها الرياضية على 35 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين على مستوى الجمهورية، وميداليتين ذهبتين على مستوى العالم.

و اختتمت فاطمة كلمها بحب مصر و بحب ماما و بابا