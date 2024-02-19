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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا .. انطلاق المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي، غدًا فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل، والذي يُقام بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة، بوزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية،  خلال الفترة من 20 حتى 22  فبراير الجاري، وذلك بحضور نُخبة من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء البرلمانات، والوزراء، وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات المنتدى 6 جلسات حوارية، يتناول محورها  الرئيسي  "قضية التنمية والسلام العادل"، حيث تأتي الجلسة الأولى مساء الثلاثاء 20 فبراير الجاري،  من الخامسة حتى السادسة والنصف، بعنوان " السلام والتنمية السياسية"، يترأسها الدكتور علي الدين هلال  ،ويدير الجلسة الدكتور كونستانتينوس أداميدس "قبرص"، وتتضمن محورين الأول "كفاءة الإدارة الحكومية والتنمية" يشارك فيه السير طوني بالدري "المملكة المتحدة"، الدكتور محمد الرميحي "الكويت"، والمحور الثاني بعنوان "المشاركة الشعبية والتنمية"، يشارك فيه كل من: الدكتور آربين سي سي "ألبانيا"، الدكتور معتز سلامة "مصر"، تعقبها في السابعة وحتى الثامنة والنصف مساء، الجلسة الثانية بعنوان "السلام والتنمية المؤسسية"، يترأسها العقيد الدكتورة ميزسكا جوسكاوسكا "المملكة المتحدة"،  ويدير الجلسة الدكتور سعيد المصري "مصر"، وتتضمن محورين، الأول "بناء المؤسسات ودورها في ترسيخ التنمية"، يشارك فيه كل من: السيد جان كريستوف باس "فرنسا"، الدكتورة نهلة محمود أحمد "مصر"، والمحور الثاني "تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية"، يشارك فيه: السفير جيمس وات " المملكة المتحدة"،  الدكتورة منى المالكي "السعودية".

أما اليوم الثاني للمنتدى الأربعاء 21  فبراير الجاري، فتنطلق  فعالياته في العاشرة بجلسة "السلام والتنمية الاجتماعية"، يترأسها الدكتور رشيد الحمد "الكويت"، وتدير الجلسة الدكتورة منى الحديدي "مصر"، وتتضمن محورين، الأول "تأمين الإدماج والمشاركة (المرأة،  الشباب، الأقليات)"، يشارك فيه: الدكتورة جيلدا هوزا "ألبانيا"، الدكتورة نيفين مسعد "مصر"، والمحور الثاني "توجيه برامج التنمية ( الصحة، التعليم، العمران)" يشارك فيه: جولدن ساموت "مالطا"، الدكتور أنس بوهلال "فنلندا"، وتعقبها في الثانية عشرة وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، جلسة  "السلام والتنمية الثقافية"، يترأسها الدكتور محمد صابر عرب "مصر" ، ويدير الجلسة الدكتور باري تومالين "المملكة المتحدة"، وتتضمن محورين: الأول "جدلية التراث والتحديث"، يشارك الدكتور كارستين شويرب "مالطا"، الدكتور زهير توفيق "الأردن"، والمحور الثاني "إشكالية مفهوم الدولة الوطنية"،  يشارك فيه: الدكتور خوان بيدرو " إسبانيا"، عبد الإله بلقريز "المغرب".

كما يشتمل اليوم الثالث والختامي للمنتدى، الخميس 21 فبراير الجاري، والذي يبدأ في العاشرة صباحًا، على جلسة بعنوان "السلام والتنمية الاقتصادية"،  يترأسها الدكتور أحمد عتيقة "ليبيا"، وتديرها الدكتورة عادلة رجب "مصر"ّ، وتتضمن محورين: الأول "اقتصاد السوق الحر"، يشارك فيه: الدكتور جوليوس سين " المملكة المتحدة"، الدكتور هامر التميمي " الكويت"، والمحور الثاني "اقتصاد السوق الاشتراكية"، يشارك فيها: الدكتور أناستاس انجيلي "ألبانيا"، الدكتورة نيفيلا راما "ألبانيا"، وتعقبها في الثانية عشرة وحتى الواحدة والنصف ظهرًا،  جلسة"تجارب ورؤى على صعيد السلام والتنمية"،  يترأسها الدكتورة لانا مامكغ "الأردن"،  ويشارك فيها: الدكتور مايكل فرندو "مالطا"،  الدكتور نبيل عياد "المملكة المتحدة"، الدكتورة باربرا ميخلاك "بولندا"، الدكتور ارشد هرمزلو  "تركيا"، الدكتور عبد الحق عزوزي "المغرب"، أما في السادسة وحتى السابعة والنصف مساء،  فتعقد فعاليات الجلسة الختامية لأعمال المنتدى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي

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