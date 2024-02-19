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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تحرير 11 محضراً خلال حملات تموينية في بيلا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا في الحملات التموينية للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملة عن تحرير11 محضراً متنوعاً منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضرين لعدم النظافة.

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وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين لكل واقعة علي حدة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

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