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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: حملات تموينية مكثفة وإجراءات رادعة للمخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة تفتيش مُكبرة على منطقة برج العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على عدد من مصانع الأعلاف والمواد الكيماوية، والتي أسفرت عن ضبط عدد ٢ مصنع أعلاف وذلك لحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وأخرى غير مدون عليها أي بيانات.

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وتم الضبط والتحفظ على ٢٠٠٠٠ كجم كسب فول صويا مجهولة المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها بالإضافة، إلى ١٦٠٠٠ كجم إضافات الأعلاف متنوعة مجهولة المصدر و٢٠٠٠ كجم مضاد للسموم مجهول المصدر مع عدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وكذلك ١٤٠٠ كجم ذرة صفراء غير مدون عليها بيانات الصلاحية.

وفي الإطار ذاته تم ضبط مصنع مواد كيماوية تستخدم في الدهانات والبويات  خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على ٥٠٠٠كجم مسحوق عظام محظور حيازته واستخدامها دون ترخيص و٣٠٠٠ كجم مسحوق أظافر حيوانات مجهول المصدر.

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحالّ ومنافذ البيع بمختلف الأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري.

وأشار الشريف إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وضبط ومصادرة السلع.

الاسكندرية الغش التجاري الاسـتغلال التجـاري التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية الغش والاحتكار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القيادة السياسية

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