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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة الرئيس السيسي تكرم حزب الاتحاد

حملة السيسي تكرم
حملة السيسي تكرم حزب الاتحاد

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، وذلك للدور الذي قام به الحزب خلال أعمال الحملة الانتخابية للرئيس، والمجهودات التي قدمها من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وكذلك التعريف بالإنجازات التي تمت خلال الـ 10 سنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور  قيادات وأعضاء الحزب، ومن بينهم، والنائب السابق محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد أبو شامة، الأمين العام للحزب، وعامر أبو زيد، أمين عام الحزب بسوهاج وقطاع صعيد، وسعد الجمل، أمين عام الحزب بالإسكندرية وقطاع الدلتا، ومحمود ناجي أمين المنوفية، وعماد سلامة أمين الشباب.

من جانب، أعرب المستشار رضا صقر، عن خالص اعتزازه بتلك اللفتة الطبية من الحملة الرمسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها دورًا كبيرًا في خروج الانتخابات الرئاسية بهذا المظهر الحضاري والمشرف الذي رأيناه جميعًا، والذي كلل بـ أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إننا نتطلع لاستكمال ما تحقق خلال السنوات الـ 10 الماضية، لتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، الذي واجه تحديات كبيرة، ويستحق الآن أن يجني ثمار هذه التحمل والصبر الذي طال لسنوات، مضيفًا بأن الـ 10 سنوات الماضية كانت أرضية جيدة ومناسبة لانطلاقة اقتصادية حقيقية، قادرة على امتصاص الأزمات التي تسببت فيها الصراعات القائمة.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن المنطقة تمر حاليًا بتطورات دقيقة للغاية ومرحلة فاصلة، والتي لم يكن معها خيار آخر سوى استمرار تلك القيادة التي تستطيع أن تدير الأزمة وتقف في وجه المخاطر التي تحدق بأمننا القومي.

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