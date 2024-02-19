وصول قوافل مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر للشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنطلاق فعاليات قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق تحيا مصر على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة ، وذلك من أمام الديوان العام، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعادل امام مدير برنامج الحماية الإجتماعية بصندوق تحيا مصر، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفه للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل لافتاً إلى أن الحملات الخيرية تُساهم في تخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سُبل المعيشة له.

ومن جانبه أوضح مدير برنامج الحماية الإجتماعية بصندوق تحيا مصر أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الإجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية إحتياجاتهم الأساسية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية ، ومن المقرر اليوم تسليم الدفعة الأولى لمحافظة الشرقية لتوزيع 8 آلاف كرتونه مواد غذائية كل كرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز و3 كيلو مكرونة و2 كيلو سكر، وعبوة زيت وعبوة شاي ونصف كيلو فول تدميس وكيلو بلح لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية إعتماداً على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.

كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع القائمين على الصندوق لتوزيع المساعدات الغذائية على الجمعيات الأهلية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والإستفادة من أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

قدم محافظ الشرقية الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر مثمناً الدور الهام الذي يقوم به الصندوق خلال هذه الفترة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياه كريمة للمواطنين.

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