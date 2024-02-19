ننشر أماكن وعناوين معارض أهلا رمضان بمراكز ومدن الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف العبء علي المواطنين واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وبناءا على تعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فإنه من المقرر إفتتاح عدد من معارض وشوادر "أهلا رمضان" وطرح السلع بأسعار مخفضة.

وأضافت فايزة عبد الرحمن المشرف على مديرية التموين بالشرقية انه سيتم افتتاح معارض وشوادر "أهلا رمضان" بمحافظة الشرقية في الأماكن التالية:

مدينة الزقازيق..

ش الفتح خلف نادي الشرقية الرياضي بمحاذاة مسجد الفتح.

بجوار الجزيرة الوسطي ش ترعة المسلمية قسم الجامع .

وفي مركز بلبيس بجوار رئاسة المركز

وفي منيا القمح بجوار رئاسة المركز وشارع الحرية بجوار صوامع القمح

وفي مركز مشتول السوق

ش العروبة بجوار الشئون الاجتماعية

داخل المدينة امام مسجد الاربعين

وفي ههيا

بقرية العلاقمة مركز ههيا

بقرية السلامون مركز ههيا

وفي ابو كبير بشارع مصطفي كامل بوسط المدينة

وفي فاقوس بمنطقة هابي لاند وسط المدينة.

وفي الحسينية بجوار مجلس المدينة .

وفي صان الحجر بجوار مجلس المدينة .

وفي كفر صقر امام الادارة الصحية بالمدينة ومحلات بمجلس المدينة .

اولاد صقر

شارع حسني مبارك بجوار وحدة مرور المدينة .

ابو حماد امام مجلس المدينة.

الإبراهيمية

امام هايبر دانا امام هايبر الريان .

منفذ الوطنية امام البنك الاهلي.

ديرب نجم

شارع النصر بوسط المدينة

امام هايبر المنار - امام هايبر A2z

منشأة ابو عمر شارع محطة الصرف بجوار مدرسة محمد عبدالحق عمر الثانوية .

القرين بجوار مستشفي القرين المركزي ونادي المعلمين .

القنايات بمحلات سالم النوبي - هايبر اسواق الجنه .

بالإضافة الي المنافذ والسلاسل التجارية بجميع مدن ومراكز المحافظة بتخفيضات تتراوح من 15 % الي 25 % .