عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 24 من العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بالشرقية

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح، غراب محافظ الشرقية، إحالة 24 من العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكيل صحة الشرقية: تنظيم الأسرة من أكبر 10 إنجازات بالقرن العشرين

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة. 

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور  ١٩ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة القنايات التابعة لمديرية  الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب وعدم حضور  ٥ من العاملين  بمقر  الوحدة الصحية بقرية إكراش  التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

إدارة المتابعة الميدانية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشؤون الصحية الشرقية المتابعة الميدانية المنشآت الصحية مديرية الشؤون الصحية مدير إدارة المتابعة ممدوح غراب محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. أدعية من أفضل ما قيل

سعر الياميش في أهلا رمضان والأسواق.. واللوز المحمص بـ680 جنيها للكيلو

1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية

موعد سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر

مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ