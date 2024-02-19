التموين: ضخ 300 طن سلع يوميا بمعارض أهلا رمضان بهذه المحافظة| تفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ سلع غذائية بكميات تتراوح بين 200 إلي 300 طن من جميع الأصناف بمعارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط يوميا، مشيرة إلي أنه سيتم إقامة 13 معرض علي مستوي المحافظة بالتعاون الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، إنه يتم التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات التي تتراوح بين 15% إلي 25%.

وأوضح ممدوح حماد خلال جولة علي معارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أنه سيتم تسيير 8 سيارات سلعية متنقله سعة الواحدة 1.5 طن، مشيراً إلي أنه يتم ضخ من 75 - 80 طن سكر يومياً بجميع المعارض مع كميات كبيرة من الأرز والمكرونة.

وأشار حماد إلي أنه تم توفير 8 ذبائح سودانية بسعر 250 جنيهاً للكيلو وطرحها في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ، فضلاً عن كيلو الدواجن البرازيلي والمحلية بسعر 100 جنيه.

في سياق متصل كشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 1.1 مليون بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن ، مشيراً الي أن المحافظة لديها أيضاً لديها 1350 بقال تمويني و 630 منفذ جمعيتي و 2115 مخبز بلدي مدعم و 9 مستودعات .

وأشار إلي أن عدد الارغفة المنتجة يوميا بالمخابز تصل إلي 15 إلي 18 مليون رغيف يومياً، إضافة إلي إنتاج 1100 دقيق يوميا بالمستودعات، لافتاً إلي أن المحافظة بها 4 مطاحن قطاع و مطحنين قطاع خاص ، و 224 مستودع بوتاجاز و 151 محطة وقود.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلي إقامة معارض أهلا رمضان بحد ادني 3 معارض رئيسية بكل محافظة بالاضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من اصحابها .

واشار الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع ، واضاف الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

ولفت الوزير إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، تقوم بتوفير "شنطة رمضان" متضمنة ما بين 6 إلي 10 أصناف، فضلاً عن طرح كوبونات سلعية بقيم تترواح بين 100 و500 جنيه