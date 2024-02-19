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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يزور الجنود الأوكرانيين الجرحى في خاركيف

زيلينسكي
زيلينسكي

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين الجنود الأوكرانيين الذين يخضعون للعلاج في منشأة طبية عسكرية في خاركيف بعد إصابتهم في المعارك الدائرة مع روسيا.

وتحدث زيلينسكي مع العسكريين الذين يتعافون من إصاباتهم، وسأل عن مسار علاجهم وصحتهم وخططهم، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ونيابة عن الشعب الأوكراني، شكر زيلينسكي المدافعين عن ثباتهم وشجاعتهم ونكران الذات في الدفاع عن أوكرانيا وشعبنا.

وقدم الرئيس الأوكراني جوائز الدولة وتنوعت بين أوسمة بوهدان خميلنيتسكي من الدرجة الثالثة، ونوط "من أجل الشجاعة" من الدرجة الثالثة.

زيلينسكي يزور الجنود الأوكرانيين الجرحى زيلينسكي خاركيف الرئيس الأوكراني

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