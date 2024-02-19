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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد الإسلامي تشيد بـ البيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، بالبيان الختامي الذي أصدرته قمة الاتحاد الأفريقي التي أقيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "نشيد بما ورد في البيان الختامي للقمة الإفريقية الـ37 لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أعمالها، أمس الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

وأضافت: "ونرحب بمنع الاتحاد الإفريقي وفداً إسرائيلياً من دخول مقره، حيث كان طلبه عقد لقاءات مع مسؤولين أفارقة لطرح وجهة نظرهم حول تطورات العدوان على غزة". 

وتابعت الحركة: "كما نرحب ونعتبر أن ما جاء في البيان الختامي، انتصار لدماء أبناء شعبنا، وإدانة واضحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، تستوجب محاكمة ساسته وجنرالات حربه".

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الختامي للقمة: " ندين الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل ونطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بـ غزة وبالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

كما نددت القمة الإفريقية بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة، ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، كما أدانت  الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية.

وطالبت برفع الحصار الجائر المفروض على القطاع وبإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة.

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