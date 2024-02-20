تناول الشاي يمكن أن يؤثر بشكل محدود على مستويات الكوليسترول في الجسم، الشاي، بشكل عام، يحتوي على مركبات معروفة باسم البوليفينولات، وهي مضادات الأكسدة التي يشتهر بها.

ماذا يفعل تناول الشاي في مستويات الكوليسترول لديك؟

وبحسب ما نشره موقع medicalnewstoday،أن هذه المركبات يعتقد أنها تمتلك بعض الفوائد الصحية، بما في ذلك القدرة المحتملة على تخفيض مستويات الكوليسترول.

وفيما يتعلق بالكوليسترول، هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام قد يعزز تخفيض مستويات الكوليسترول الضار المعروف بـ LDL (الليبوبروتين منخفض الكثافة)، وقد يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد المعروف بـ HDL (الليبوبروتين عالي الكثافة).

ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تأثير الشاي على مستويات الكوليسترول قد يكون طفيفًا ويعتمد على عوامل أخرى مثل نمط الحياة العامة والتغذية العامة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر التأثير بنوع الشاي وطريقة التحضير والكمية المستهلكة.

لذا، إذا كنت تعاني من مشاكل في مستويات الكوليسترول، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتقييم الحالة الفردية ووضع خطة غذائية مناسبة للتحكم في مستويات الكوليسترول.