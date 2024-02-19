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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«اضرب كمان عايز أتوب».. أبرز إفيهات محمد شرف في ذكرى ميلاده

محمد شرف
محمد شرف

تحل اليوم ذكرى ميلاد محمد شرف الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

ولد بمثل هذا اليوم عام 1963، ورحل عن عالمنا في  27 يوليو 2018، عن عمر يناهز 55 عامًا، وقدم الكثير من الأعمال السينمائية البارزة في تاريخه، فضلا عن التيلفزيون.

افيهات محمد شرف 

قدم محمد شرف 120 عملا وكان له العديد من الافيهات المحفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها :

ظرف طارق: “كائن يعيش ويتعايش، أنا رئيس جمهورية نفسي، واحد مصري هيشجع إيه.. نيجيريا”.

صباحو كدب: “دا مش لينا دا تاكس لازق فينا”.

الرهينة: “فور باي فور يا جدع، جرى أيه يا كلاوي هو إحنا من أمتى بنسأل الأسئلة دي”.

جعلتني مجرمًا: “أجمل حاجة في الحشيش إنه مفيهوش بذر”.

عسكر في المعسكر: “عيش معايا اللحظة يا شاويش خضر”.

زكي شان: “اضرب كمان عايزة أتوب”.

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة: “عندكم عيد وأنا معنديش”.

محمد شرف

وشهد محمد شرف معاناة شديدة فى آخر حياته خاصة بعد إصابته بمرض خطير، حيث لم يهتم به أحد وهو ما دفع المقربين له بالحديث مع النقابة لرعايته.

وتوفى محمد شرف بعد صراع مع المرض والشكوى من الوحدة وقلة الأعمال، إذ أصيب بعدة جلطات في المخ في عام 2009، الأمر الذي جعله يخضع لثلاث عمليات جراحية على مدار عام، أنفق خلالها ما يزيد على 180 ألف جنيه منذ مرضه، وأصبح على حد تعبيره "ع الحديدة"، حيث ينفق كل أسبوع 300 جنيه على الأدوية.

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