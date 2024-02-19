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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: بوتين قادر على حسم الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.. فيديو

بوتين
بوتين

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر إن السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فاضح كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث أصبحت الوعاء الكبير الذي يحتوي كافة أخطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان يمكن أن يتخطى الانتخابات الأمريكية لولا أن وقع في هذا الفخ الفاضح.

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وأضاف «عمر» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن أخطاء «بايدن» من زلات لسانه أو مشاكل تكساس الحدودية مع المكسيك كل ذلك كان من الممكن أن يمر بالانتخابات الرئاسية، ولكن الدعم الفاضح لهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل أصبحت العنوان الرئيسي الذي يحتوي كل أخطاء بايدن.

أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحسم سلفا الانتخابات الروسية على مستوى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، وذلك بسبب الخوف من قيام قوى خارجية بافتعال مشاكل في الداخل الروسي، خاصة أن روسيا شهدت أكثر من جولة من الاضطرابات الداخلية منذ بدء الحرب الأوكرانية.

ونوه إلى نجاح الرئيس بوتين في تجميد الوضع بأوكرانيا مستغلا الأحداث بالشرق الأوسط للتوجه الأسلحة للشرق الأوسط بدلا من أوكرانيا، وحتى الآن روسيا محتفظة بمكاسبها في شرق وجنوب أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية عسى أن يفوز بها دونالد ترامب والذي يعتبر الأكثر تفاهما معه وهو الذي وعد بإنهاء هذه الحرب خلال 24 ساعة.

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