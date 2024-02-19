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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

أمريكي فاز بـ340
أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة

حاول رجل أمريكي الفوز بـ340 مليون دولار أمريكي من اليانصيب عن طريق شراء تذكرة Powerball في 6 يناير من العام الماضي، مستخدمًا تواريخ ميلاد عائلته لاختيار أرقامه.

بالفعل، ظهرت أرقام (جون تشيكس) من واشنطن على الموقع في يوم 8 يناير كفائز بالجائزة رغم أنه فاته السحب المباشر للجائزة، الذي أُجري في اليوم التالي لشراء التذكرة (7 يناير). 

اندهش تشيكس عندما رأى أرقامه الفائزة على الشاشة، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه أصبح الآن مليونيرًا، فاندهش تشيكس عندما رأى أرقامه الفائزة على الشاشة، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه أصبح الآن مليونيرًا.

وقال رجل الأعمال لمحطة NBC4 المحلية إنه التقط صورة لصفحة الويب التي تعرض أرقامه لمدة ثلاثة أيام.

رفض صريح

ومع ذلك، عندما ذهب لاسترداد تذكرته لدى أحد متاجر التجزئة المرخصة في 10 يناير، اكتشف أن الأرقام الموجودة على الموقع الإلكتروني - تلك الموجودة على تذكرته - لا تتطابق مع تلك التي تم سحبها أثناء البث المباشر لـ Powerball.

قال Cheeksإنه ذهب بعد ذلك إلى مكتب اليانصيب والألعاب في العاصمة للتحقق مما إذا كان لا يزال مؤهلاً للحصول على الجائزة ولكن تم رفضه.

لجأ رجل الأعمال الأمريكي بعد ذلك إلى المحكمة لمقاضاة Powerball وDC Lottery. وقال محاميه إن تشيكس علم في النهاية أن Taoti Enterprises - وهي وكالة إعلانية تدير موقع DC Lottery الإلكتروني - ارتكبت "خطأ" ونشرت أرقامًا خاطئة على الموقع.

وأكد محاميه أن DC Lottery لم يقدم أدلة على هذا الكلام حتى الآن، وحتى لو حدث خطأ بالفعل فموكله يستحق نوعًا من الحل بعدما ظن لعدة أيام أنه أصبح مليونيرًا.

ومن اللافت للنظر أن تشيكس ليس الشخص الوحيد الذي يقع ضحية للأخطاء في اللعبة، ففي نوفمبر من العام الماضي، أظهر يانصيب ولاية أيوا أرقامًا خاطئة على موقعه الإلكتروني لأكثر من ست ساعات بعد سحب الجائزة.

أمريكي 340 مليون دولار أمريكي اليانصيب تذكرة Powerball تشيكس

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