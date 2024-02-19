محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة العقارات التي يوجد بها ميل شديد

وجه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رؤساء الأحياء بإزالة العقارات التي يوجد بها ميل شديد حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الاسكندرية، قامت إدارات حي أول المنتزة وبالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن، بتسليم مقاول الهدم بالحي عقارين "برج دار الوفاء وبرج الزهراء" بنطاق الحي ومكونين من دور أرضي وثلاثة عشر دورًا علويًا لإزالهما حتى سطح الأرض طبقًا لقرار لجنة المنشآت بالحي رقم 278/259 لسنة 2023؛ نظرًا للخطورة الداهمة وميل العقارين بشكل كبير.

وقال رئيس حي منتزة أول، محمد سحلول، إن ميل العقارين يسبب خطوره داهمة بالمنطقة وإن قرار الإزالة يأتي للصالح العام وحفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.