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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملية جراحية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل إصابة الكينج محمد منير

محمد منير
محمد منير

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن إصابة الكينج محمد منير، والكسر الذي حدث لزراعه، مقدما التحية للمطرب محمد منير الذي شارك في حفلة أمس، رغم تعرض ذراعه الأيسر للكسر قبل الحفل مباشرة ليدخل المستشفى عدة ساعات لكنه صمم على حضور الحفل والغناء أمام الجمهور.

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، : شقيقي محمود كان مرافقا للمطرب الكبير منير في المستشفى ولم يخبرني بأن منير سيأتي للحفل، وبشخصيته الكبيرة انتصر على أزمته وحضر الحفل.

 

وتابع أن دار الأوبرا المصرية صرح عظيم، معلقا: ليلة أمس تجسدت العلاقات المصرية – السعودية، موجها تحية خاصة للفنان صلاح عبد الله بعد حديثه عن أحمد موسى أمس.

 


 

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