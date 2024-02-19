حمدوك ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان تطورات الأزمة السودانية

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، اليوم الاثنين تطورات الأزمة السودانية مع رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية "تقدم" عبدالله حمدوك، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

قال حمدوك "عقدت مساء اليوم الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اجتماعاً برفقة وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي".

أضاف" أعربنا عن عميق التقدير لدور الاتحاد الافريقي في دعم تطلعات الشعب السوداني ومواقفه القوية في هذا السياق،وأكدنا على أهمية التنسيق المحكم بين كافة المبادرات الاقليمية والدولية والدور المهم لمنظمتنا القارية،كما لفت الانتباه لفداحة الكارثة الانسانية في السودان وضرورة رفع الاستجابة الاقليمية والدولية للتصدي للاحتياجات العاجلة للملايين من السودانيين الذين تضرروا من حرب الخامس عشر من أبريل".

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي انه يولي القضية السودانية اهتماماً خاصاً، وأنه سيكثف من التواصل الاقليمي والدولي لتسريع جهود الوصول لحل سلمي في السودان، مشدداً على أهمية الدور المدني في انهاء الحرب واسكات صوت البنادق في السودان.