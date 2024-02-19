إبراهيم عيسى: وسائل التواصل الاجتماعي لا تعبر عن الرأي العام بشكل دقيق

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحكومة الحالية تتبنى وتتبع سياسية واضحة وهي "ليس في الإمكان أبدع مما كان"، موضحا أن هناك طريقتان لتقييم الحكومة وهي الرأي العام المصري ومستوى معيشة المواطن وقدرته على توفير الغذاء والأدوية والخدمات وهو مستوى قياس أي مواطن عاقل في الوجود الإنساني لأداء حكومته.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن احتياجات المواطن في الأكل والشرب والغذاء أكثر من الاهتمام بالأمن، مؤكدًا أنه لابد على المواطن أن يكون هناك في البداية شيء يخاف على أمنه.

وتابع: الحكومة ليس لديها اهتمام أو ولع لمعرفة صورتها لدى المواطنين، مؤكدًا أن المقياس الوحيد لأداء الحكومة وتقييمها هو وسائل التواصل الاجتماعي ولا يمكن أن تعبر عن الرأي العام المصري وهي مجسات ليست دقيقة، وأوضح أننا لا نحتاج إلى إجراء استطلاعات رأي في مصر ويكفي ركوب قطار درجة ثالثة لتعرف ما يشعر به الناس.