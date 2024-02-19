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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 أشهر من العدوان.. إسرائيل تضرب بكل المناشدات الدولية عرض الحائط.. فيديو

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بعد 4 أشهر من العدوان.. إسرائيل تضرب بكل المناشدات الدولية عرض الحائط".

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"6 أسابيع أخرى من العدوان وربما تستمر إلى ثمانية".. هكذا نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين إسرائيليين أكدوا عزم حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو استمرار العملية العسكرية الشاملة لتلك الفترة في قطاع غزة.

 

حكومة الاحتلال التي تضرب بكل المناشدات الدولية لوقف الحرب عرض الحائط تنوي بحسب المسؤولين الإسرائيليين استمرار العمليات بذريعة القضاء على ما تبقى من قدرات المقاومة خلال الأسابيع الستة  أو الثمانية المقبلة.

 

بنظرة سريعة لما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي على مدار أكثر من 4 أشهر، يتضح حجم الدمار الذي خلفته الحرب الوحشية، حيث تم تدمير نحو 60% من المنازل ونزوح نحو 1.7 مليون شخص، ما يعادل أكثر من 80% من سكان القطاع، فضلا عن نحو 29 ألف شهيد وما يقرب من 70 ألف مصاب.

 

وبعد أكثر من 4 أشهر من العدوان لم ينجح جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، فالمحتجزون مازالوا داخل القطاع والمقاومة لازالت تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ما ينسف الذرائع الإسرائيلية بشأن حاجتها لاستمرار العمليات أسابيع أخرى. 
 

إسرائيل الحرب الوحشية الإسرائيليين العملية العسكرية إمدادات الغاز الطبيعي القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو

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