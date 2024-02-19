لمدة 11 عاما.. إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر

أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، أن وزارة الطاقة الإسرائيلية وافقت على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً ولمدة 11 عاماً.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فمن المتوقع يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يوليو 2025، وذلك بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من حقل تمار.

أضافت الصحيفة، أنه تم إبلاغ شركاء حقل تمار عن اتفاق زيادة مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر.

ووفقاً للاتفاقية الجديدة، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى 43 مليار متر مكعب.

أشارت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، إلى أن حقل تمار يصدر في الوقت الحالي حوالي 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً من الغاز الطبيعي إلى مصر.

ويأتي هذا الاتفاق بعد 6 أشهر من موافقة إسرائيل توسيع تصدير الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مصر من 2 مليار متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليار مكتر مكعب سنويا، وذلك مع خيار زيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي.

ويذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي في ذلك الوقت كان إسرائيل كاتس الذي يشغل حاليا وزير الخارجية الإسرائيلي، وقد وافق على هذه الصفقة في ديسمبر الماضي أي قبل أسبوعين من مغادرته الوزارة.