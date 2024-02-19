وزير البترول: الغاز الطبيعي مصدر 60% من الطاقة المولدة في مصر حاليا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية، إن 60% من الطاقة في مصر يتم توليدها حالياً من الغاز الطبيعي، في الكهرباء و الصناعة والنقل و المواصلات، والصناعات التحويلية.



وأضاف طارق الملا خلال كلمته في إفتتاح مؤتمر و معرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة في إطلاق سنادات خضراء، لافتاً إلى أنه تم إستخدام الطهي النظيف بالغاز الطبيعي لأكثر من 62 مليون مواطن.



وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى، أن الدولة المصرية غيرت إستراتيجية مزيج الطاقة لتحتوي الهيدروجين بها ، و تصبح مزيجاً مناسباً مع التكنولوجيا الحديثة.

