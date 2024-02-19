مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية: ندعم الشراكة في مصر بمجال الغاز الطبيعى

قالت مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية ديتي جول جورجينسن، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس السيسي، إنه بالشراكة القريبة مع مصر والتعامل مع قطاع الطاقة بها، سيكون هناك القدرة على إحداث التغيير وأن يكون متسم بالكفاءة ويتوائم مع الظروف المناخية.

وأضافت أن الإتحاد الأوروبي يري مصر كشريك إستراتيجي، معقبة: “نحاول تعزيز الشراكة مع مصر لان هذا يؤدي للأمن فى مجال الطاقة والطاقة النظيفة ولذلك يجب أن يكون هناك إستثمارات عديدة”.

وتابعت: “تحول الطاقة يتعلق علاقة وثيقة بالأجندة الأمنية والتغيرات المناخية وكل هذا يتطلب الإستثمار لذلك علينا أن نعمل معا لجذب القطاع الخاص.. ونري أن هناك فرصة عظيمة فى مصر لهذا نتمسك جيدا بهذا الشراكة.. وندعم الشراكة فى مصر بمجال الغاز الطبيعى”.