أسامة كمال: إسرائيل أكلت لحم الفلسطينيين.. وطاقة المفاوضين بدأت تَنفد

علق الإعلامي أسامة كمال على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن الحرب لن تتوقف إلا بتسليم قادة حماس أنفسهم وتسليم المحتجزين الإسرائيليين، قائلا: "إسرائيل قدمت قتلى من جيشها أضعاف عدد المحتجزين والشغل في اسرائيل تعطل بسبب استدعاء قوات الاحتياط للحرب".

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن إسرائيل أكلت لحم الفلسطينيين من زمان، وزمان التفاوض وطاقة المفاوضين بدأت تنفد.

وتابع كمال: "النصر التام الذي تتكلم عنه يا نتنياهو في دماغك أنت بس وعلى الواقع والأرض مفيش نصر تام ويكفيك قتلاك وجرحاك، ونتنياهو يزيد الطين بله، ويعلن أنه سيقيد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في رمضان".

وتابع: "بينما نتنياهو يدعي اتخاذ قرار متوازن يسمح بحرية العبادة بالمسجد الأقصى في رمضان ده فين التوازن ومن وجهة نظر مين، رموز الشبه دولة لا يعرفون القانون وهم المتهم الأول بانتهاك كل القوانين حتى قوانينهم الداخلية يفصلوها على مزاجهم".