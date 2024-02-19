وزير البترول الأسبق: مصر اكتشفت 20% فقط من الغاز في البحر المتوسط

أكد عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن الشركات العلمية تدرك أن مصر لديها استثمارات على أعلى مستوى، مضيفا أن أن مصر اكتشفت 20% فقط من البترول في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف وزير البترول الأسبق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تشهد استخراجات بترولية جديدة، متابعا أن مصر لديها تنوع كبير في مصادر الطاقة.

وتابع عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن مصر لديها مصادر من طاقة الرياح جيدة، مستدركا أن مصر تمتلك مصادر طاقة على أعلى مستوى.

وفي السياق نفسه أشار عبدالله غراب وزير البترول الأسبق إلى أن شركات عالمية تستثمر في قطاع الطاقة في مصر.







