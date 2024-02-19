وزير البترول يؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى.

وخلال اللقاء مع جوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية ، أشار الملا إلى أن التجربة المشتركة مع البنك الدولي فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التى ساهمت فى تجربة مصر بتقديم طهى نظيف ،يمكن البناء عليه وتكراره فى تجارب مختلفة مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار جوانجزى لاهتمام البنك بتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر ، وأكد على دعم منتدى غاز شرق المتوسط وإيجاد تعاون إقليمى وأعرب عن سعادته بالتعاون مع والشراكة مع مصر فى عدة قطاعات.

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة أى بى آر برئاسة الدكتور محمود دبوس رئيس الشركة وبحثا خلالها ما حققته الشركة من نتائج متميزة من حقل العلمين الذى يأتى الإنتاج منه كمثال واضح على توافر التمويل والتقنيات اللازمة وهو ما شجعها على دراسة خزان منطقة العلمين من جديد .

وأكد الملا أن ما تحقق يعد بمثابة قوة دافعة نحو تحقيق أقصى استفادة من مناطق الامتياز وتشجيع الشركات على العمل فى طبقات جيولوجية جديدة ودعم الشركات وتسهيل العقبات التى قد تطرأ أمام الإنتاج .

واستعرض رئيس الشركة جهودها فى مناطق أبورواش وبنى سويف والفيوم وأنها تخطط لاستثمار 110 مليون دولار لحفر آبار جديدة فى العلمين والفيوم والتى تحقق تقدماً، كما استعرض مشروعات مبادرة صفر كربون واستخدام الغاز بديلاً للسولار والمازوت فى مولدات الكهرباء مما يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وتحسينه ، مؤكداً على التزامها بزيادة استثماراتها فى مصر فى الموارد والتقنيات ومواصلة الإنتاج وخاصة بمنطقة العلمين فى ظل ما لديها من احتمالات بترولية واعدة.

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين العالمية وبحثا خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الملا بالتعاون القائم مع شركة انرجين العالمية والتى حققت نجاحات ، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وتسعى لضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التى تعد مركزاً رئيسياً لعملياتها.

ومن جانبه أكد رئيس الشركة اهتمامها بدعم استثمارتها في إنتاج الغاز الطبيعى بمصر والتعاون مع قطاع البترول المصري فى تنمية الحقول الغازية في البحر المتوسط بمنطقتي شمال إدكو وشمال العامرية ومنطقة أبوقير ، وتركيزها علي تنفيذ خطتها للبحث والاستكشاف ، مشيراً إلى أن إنتاجها بلغ 150 مليون قدم مكعب يومياً.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع والوفد المرافق له .

وخلال اللقاء تم استعراض خطط الشركة للتوسع في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية .

واوضح الملا عن ترحيبه بتواجد شركة ادنوك الإماراتية وحرصها على الاستثمار فى مصر فى مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية بالشراكة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق مع شركة توتال ، لافتاً إلى ان السوق المصرى يستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

واعرب اللمكى عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ والنجاح الذي يشهده عاما بعد عام ، مشيداً بالدعم الذي يقدمه المهندس طارق الملا للشركة للتوسع فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

وأشار إلى ان هناك حالياً ٩ محطات دخلت الخدمة وهناك محطة جارى الانتهاء منها ودخولها على الخدمة خلال شهر ابريل القادم ، بالإضافة إلى محطة نموذجية سيتم الانتهاء منها خلال شهر اكتوبر القادم ، لافتاً إلى رغبة الشركة فى التوسع فى استثماراتها فى مجالات البنية التحتية ودخول مجال تموين الطائرات فى مصر .

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية ووفدها المشارك فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024.

واوضح الملا أنه تم خلال الجلسة استعراض عدداً من مشروعات التعاون المشترك الجارى تنفيذها والتى تشمل توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات الجديدة ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتدريب الكوادر البترولية .

وأكد جان على حرص الشركة الفرنسية على المشاركة المستمرة فى مؤتمر إيجبس للتعرف على فرص استثمارية جديدة فى هذه الصناعة المهمة للتنمية والاستدامة وهو ما يزيد من تعاونها مع قطاع البترول المصرى .

وأكد الملا على أهمية التعاون والاستفادة من خبرات شركة أكسنس التكنولوجية ، وقدرتها على توفير الرخص اللازمة لتنفيذ مشروعات التكرير ومنها مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة انوبك باسيوط ، فضلا عن إسهاماتها المتميزة فى برامج تدريب الكوادر البشرية.

والتقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد شركة IFS الكندية المتخصصة في الحلول الرقمية لتحسين كفاءة الاداء برئاسة مارك موفات الرئيس التنفيذي للشركة وبحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس احمد مباشر مساعد رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هدي منصور مدير التحول الرقمي الذكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة SAP العالمية .

و جري خلال اللقاء مناقشة مقترح الشركة للتعاون مع قطاع البترول في تطبيق التحول الرقمي من خلال استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عملية توزيع الوقود من المستودعات الي المحطات وتحسين الظروف التشغيلية لعملية توزيع المنتجات البترولية بما يقلل من استهلاك الوقود في عملية التوزيع وتكاليف النقل بالشاحنات مع امكانية ربط المنظومة المقترح تطبيقها بنظام ادارة وتخطيط الموارد الاصول ERP بهيئة البترول.