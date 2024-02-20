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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب بحلوان… عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


واوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.


جدير بالذكر انه أشادت لجنة التحكيم بتألق طلاب جامعة حلوان في عروضهم في مجال الفنون الشعبية بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر 2024 على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية.

حيث قدم طلاب جامعة حلوان تابلوهات (سهرة في حي السيدة - البمبوطية - شباب الجامعات)، وشارك طلاب الجامعة برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الموهوبين والمبتكرين.

هذا وشارك الطلاب تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة محمد جاد.

جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان فتح باب الحجز مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب

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