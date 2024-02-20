ابتداء من 1 مارس.. تفاصيل التقديم لراغبي الانضمام لبرنامج التدريب بوكالة الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن فرصة مميزة للشباب الطموح، للإنضمام إلى فريق برنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية، موضحة أنه موجه لحديثي التخرج الذين يتطلعون لفرصة لاستكشاف عوالم جديدة وتطوير مهاراتهم، وبذلك فإن وكالة الفضاء المصرية تقدم لهم فرصة فريدة للانضمام إلى برنامج الاستشارة والتدريب لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1 مارس 2024.

المراكز المتاحة:

1. علوم فيزياء أو علوم تربوية: نبحث عن خريج كلية التربية أو العلوم بتخصص فيزياء، لديه شغف بتطوير المناهج العلمية.

2. مطور برمجيات وهندسة كمبيوتر: نبحث عن ثلاثة متخصصين في علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ميكاترونيكس، لديهم خبرة في استخدام أردوينو ولغات البرمجة C وC#.

3. مهندس ميكاترونيكس أو إلكترونيات: نبحث عن متخصص واحد في هندسة الميكاترونيكس أو الإلكترونيات، لديه خبرة في تصميم PCB

للتقديم: يرجى إرسال سيرتك الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]