تدريبات خاصة للاعبي الزمالك عقب مواجهة الإسماعيلي بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي فقرة تدريبية خاصة باستاد الإسماعيلية، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم في مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض اللاعبين البدلاء فقرة تدريبية بدنية خاصة، ضمن البرنامج البدني الموضوع للاعبين.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر، في حين رفع الدراويش رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.