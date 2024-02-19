جامعة الأزهر تنظم ماراثون «أنت أقوى من المخدرات»

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وطلاب من أجل مصر ماراثون داخل الجامعة بمدينة نصر تحت عنوان: (أنت أقوى من المخدرات) للتعريف بمخاطر المواد المخدرة على صحة الفرد والمجتمع، وذلك وفقا للدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن جميع الأنشطة الطلابية المخطط تنظيمها خلال الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم وبمشاركة طلاب من أجل مصر ترفع شعار: (أنت أقوى من المخدرات).

وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية المخطط تنظيمها خلال المرحلة المقبلة تتضمن عقد دورات تدريبية، وورش عمل، ومسابقات ثقافية ورياضية وفنية، بجانب مسابقات في القرآن الكريم والسنة النبوية، والإنشاد الديني، وأيضًا مسابقات في الرسم والابتكار والذكاء الاصطناعي وغير ذلك من أنشطة طلابية عديدة.

جدير بالذكر أن بداية المارثون كانت بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعد عبد الجليل، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد سامي، منسق الأنشطة لطلاب من أجل مصر، والكابتن عماد عبد الوهاب، مدير إدارة النشاط الرياضي، وبعض مشرفى النشاط الرياضي المسئولين عن خط سير الماراثون.

وجاء ذلك بناء على توجهات الدولة لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات، وإيضاح جهود صندوق علاج الإدمان بالمجان، وما زالت الفعاليات مستمرة مع الصندوق والأنشطة الطلابية بمتابعة لجنة مواجهة الإدمان والتعاطي.