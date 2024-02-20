تعليق مثير من فرج عامر عن زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك.

وكتب على فيسبوك: “لقاء مجلس إدارة الأهلي والزمالك حدث عظيم، ومثال لما يجب أن تكون عليه الروح الرياضية بين الناديين العملاقين، ولكنه تأخر كثيرا جدا، المهم في اللي جاي، مبروك”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين، راحة، اليوم الثلاثاء، من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا، الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.